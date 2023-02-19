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Карго доставка из Китая в Москву

Быстрая карго доставка грузов из Китая в Москву от 10 дней на 20% дешевле рынка

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    Карго доставка из Китая в Москву

    Это одна из самых востребованных услуг нашей компании. Упрощенная перевозка (доставка) из Китая в Москву осуществляется практически по той же схеме, что и стандартная. С нашей помощью вы можете беспрепятственно и в короткие сроки перевозить любые грузы.

    Карго доставка из Китая в Россию подойдет для малого и среднего бизнеса, где особенную важность играет тандем низкой цены и высокоскоростной транспортировки.

    Особенности карго доставки из Китая в Москву

    В карго доставку из Китая включается комплекс услуг, предоставляемый нашей логистической компанией. Оформление транспортировки товаров проходит по упрощенной схеме, что позволяет в разы сократить сроки. Вместо ожидания в течение нескольких месяцев вы получите продукцию уже через несколько недель.

    В услугу «Карго доставка из Китая в Москву» входят:

    • сборка товаров производится на нашем складе;
    • упаковка в соответствии с нормами международной доставки;
    • отправка груза;
    • проведение таможенного оформления по упрощенному варианту;
    • подготовка разрешительных и сопроводительных документов.

    Какие преимущества карго доставки в Москву?

    В первую очередь,  простота организационных вопросов полностью снимает минусы покупки товаров в Китае. С карго доставкой не нужно заниматься сложным таможенным оформлением. Наша компания доставит товары без дополнительных взносов. К основным плюсам можно отнести:

    • низкая стоимость по сравнению со стандартной доставкой;
    • высокая оперативность за счет ускоренного таможенного оформления;
    • гарантия сохранности товаров;
    • удобство получения грузов.

     

    Стоимость Карго из Китая, зависит от способа доставки груза из Китая:

     

    Наша компания гарантирует прозрачность логистических процессов. На привезенный товар вы получите полный пакет документов и сможете поставить ваш товар на баланс компании.

    Если у вас остались какие-либо вопросы, оставьте заявку на нашем сайте или позвоните по номеру 8 800 200-22-50 и наш менеджер Вас проконсультирует.

    Всегда рады помочь. С уважением, компания «Восток Транзит».

     

    Калькулятор расчета стоимости услуги "Карго доставка из Китая в Москву"


      Как рассчитать объем?


      К перевозке не принимаются: жидкости, продукты питания, порошки различных видов

      Ваш груз пройдет такой путь, пока прибудет к Вам

      Шаг 1 из 4

      Забираем груз от поставщика

      Шаг 2 из 4

      Пакуем его, проверяем качество и отправляем в Россию

      Шаг 3 из 4

      Уже в России подаем документы на оформление, проходим таможенную очистку и отправляем груз вам

      Шаг 4 из 4

      Вы получаете свой груз в целости и сохранности

      Груз придет в целости и сохранности, ведь мы надежно его упакуем

      • Пузырчатая пленка
      • Картонная коробка
      • Мешок + скотч
      • Деревянный ящик
      • Обрешетка
      Стоимость упаковки20$ за м3
      Стоимость упаковки2$/место
      Стоимость упаковки6$/место
      Стоимость упаковки100$ за м3
      Стоимость упаковкиот 9$

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