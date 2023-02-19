Карго доставка из Китая в Москву

Это одна из самых востребованных услуг нашей компании. Упрощенная перевозка (доставка) из Китая в Москву осуществляется практически по той же схеме, что и стандартная. С нашей помощью вы можете беспрепятственно и в короткие сроки перевозить любые грузы.

Карго доставка из Китая в Россию подойдет для малого и среднего бизнеса, где особенную важность играет тандем низкой цены и высокоскоростной транспортировки.

Особенности карго доставки из Китая в Москву

В карго доставку из Китая включается комплекс услуг, предоставляемый нашей логистической компанией. Оформление транспортировки товаров проходит по упрощенной схеме, что позволяет в разы сократить сроки. Вместо ожидания в течение нескольких месяцев вы получите продукцию уже через несколько недель.

В услугу «Карго доставка из Китая в Москву» входят:

сборка товаров производится на нашем складе;

упаковка в соответствии с нормами международной доставки;

отправка груза;

проведение таможенного оформления по упрощенному варианту;

подготовка разрешительных и сопроводительных документов.

Какие преимущества карго доставки в Москву?

В первую очередь, простота организационных вопросов полностью снимает минусы покупки товаров в Китае. С карго доставкой не нужно заниматься сложным таможенным оформлением. Наша компания доставит товары без дополнительных взносов. К основным плюсам можно отнести:

низкая стоимость по сравнению со стандартной доставкой;

высокая оперативность за счет ускоренного таможенного оформления;

гарантия сохранности товаров;

удобство получения грузов.

Стоимость Карго из Китая, зависит от способа доставки груза из Китая:

Наша компания гарантирует прозрачность логистических процессов. На привезенный товар вы получите полный пакет документов и сможете поставить ваш товар на баланс компании.

Если у вас остались какие-либо вопросы, оставьте заявку на нашем сайте или позвоните по номеру 8 800 200-22-50 и наш менеджер Вас проконсультирует.

Всегда рады помочь. С уважением, компания «Восток Транзит».