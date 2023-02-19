Карго доставка из Китая в Москву
Это одна из самых востребованных услуг нашей компании. Упрощенная перевозка (доставка) из Китая в Москву осуществляется практически по той же схеме, что и стандартная. С нашей помощью вы можете беспрепятственно и в короткие сроки перевозить любые грузы.
Карго доставка из Китая в Россию подойдет для малого и среднего бизнеса, где особенную важность играет тандем низкой цены и высокоскоростной транспортировки.
Особенности карго доставки из Китая в Москву
В карго доставку из Китая включается комплекс услуг, предоставляемый нашей логистической компанией. Оформление транспортировки товаров проходит по упрощенной схеме, что позволяет в разы сократить сроки. Вместо ожидания в течение нескольких месяцев вы получите продукцию уже через несколько недель.
В услугу «Карго доставка из Китая в Москву» входят:
- сборка товаров производится на нашем складе;
- упаковка в соответствии с нормами международной доставки;
- отправка груза;
- проведение таможенного оформления по упрощенному варианту;
- подготовка разрешительных и сопроводительных документов.
Какие преимущества карго доставки в Москву?
В первую очередь, простота организационных вопросов полностью снимает минусы покупки товаров в Китае. С карго доставкой не нужно заниматься сложным таможенным оформлением. Наша компания доставит товары без дополнительных взносов. К основным плюсам можно отнести:
- низкая стоимость по сравнению со стандартной доставкой;
- высокая оперативность за счет ускоренного таможенного оформления;
- гарантия сохранности товаров;
- удобство получения грузов.
Стоимость Карго из Китая, зависит от способа доставки груза из Китая:
Наша компания гарантирует прозрачность логистических процессов. На привезенный товар вы получите полный пакет документов и сможете поставить ваш товар на баланс компании.
Если у вас остались какие-либо вопросы, оставьте заявку на нашем сайте или позвоните по номеру 8 800 200-22-50 и наш менеджер Вас проконсультирует.
Всегда рады помочь. С уважением, компания «Восток Транзит».